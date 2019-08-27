شكرا لقرائتكم بعثة مصر بالمغرب تواصل الاكتساح بدورة الألعاب الأفريقية..تعرف على لقاءات اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستكمل البعثة المصرية مشاركتها فى منافسات دورة الألعاب الأفريقية التى تقام بالمغرب وتستمر حتى 31 أغسطس الجارى . ويلعب اليوم منتخبات القوس و السهم ، منافسات فردى رجال وسيدات ، وكذلك ألعاب القوى ، و الريشة الطائرة ، و الشطرنج ، و السلاح و الجمباز ، و الرماية ، وتنس الطاولة ، و ورفع الاثقال ، وعلى مستوى الكرة الطائرة يلعب منتخب الرجال مع نظيره الجزائر فى تصفيات البطولة . وتتصدر البعثة المصرية منافسات البطولة برصيد 87 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 27 ذهبية و 37 فضية بالإضافة إلى 24 برونزية .

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