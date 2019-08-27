ألعاب القوى والشطرنج والجمباز ينافسون فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل البعثة المصرية مشاركتها فى منافسات دورة الألعاب الأفريقية التى تقام بالمغرب وتستمر حتى 31 أغسطس الجارى . ويلعب اليوم منتخبات القوس والسهم، منافسات فردى رجال وسيدات، وكذلك ألعاب القوى، والريشة الطائرة، والشطرنج، والسلاح والجمباز، والرماية، وتنس الطاولة، وورفع الاثقال، وعلى مستوى الكرة الطائرة يلعب منتخب الرجال مع نظيره الجزائر فى تصفيات البطولة . وتتصدر البعثة المصرية منافسات البطولة برصيد 87 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 27 ذهبية و37 فضية بالإضافة إلى 24 برونزية .

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