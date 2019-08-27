إنبى يواجه الزيد الإماراتى وديًا اليوم استعدادًا للدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى إنبى بقيادة على ماهر، اليوم الثلاثاء، مع الزيد الإماراتى ضمن سلسلة الوديات التى يخوضها الفريق البترولى من أجل الاستعداد للنسخة المقبلة من بطولة الدورى الممتاز. ومن المقرر أن يخوض الفريق البترولى مباراة ودية أخرى مع طلائع الجيش، على ملعب الأخير، يوم الخميس المقبل، وذلك قبل دخول الفريق معسكرًا مغلقًا فى الإسكندرية مطلع الشهر المقبل سيخوض خلاله الفريق ثلاث مباريات ودية على استاد برج العرب، أيام الثلاثاء، الموافق 3 سبتمبر المقبل، والخميس، الموافق 9 من الشهر ذاته، وأخيرًا يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر المقبل، على أن يتم تحديد أطراف المباريات الثلاث لاحقًا.

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