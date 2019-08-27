شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يواجه أف سى مصر وديًا اليوم فى معسكره ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الترسانة مع أف سى مصر الصاعد حديثًا لدورى الأضواء والشهرة وديًا اليوم خلال معسكره المقام حاليًا ببرج العرب استعدادًا لدورى القسم الثانى المقرر انطلاقه أوائل شهر أكتوبر المقبل .

كانت مباراة الترسانة والبنك الأهلى التى كان مقررًا إقامتها السبت الماضى قد ألغيت لرغبة مسئولى الترسانة من إقامة مباراة قوية .

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ومن المقرر أن يختتم الترسانة معسكره المغلق ببرج العرب يوم الخميس المقبل على أن يعود لتدريباته باستاد حسن الشاذلى بميت عقبة .