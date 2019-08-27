شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يواجه أف سى مصر وديًا اليوم فى معسكره ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الترسانة مع أف سى مصر الصاعد حديثًا لدورى الأضواء والشهرة وديًا اليوم خلال معسكره المقام حاليًا ببرج العرب استعدادًا لدورى القسم الثانى المقرر انطلاقه أوائل شهر أكتوبر المقبل .
كانت مباراة الترسانة والبنك الأهلى التى كان مقررًا إقامتها السبت الماضى قد ألغيت لرغبة مسئولى الترسانة من إقامة مباراة قوية .
ومن المقرر أن يختتم الترسانة معسكره المغلق ببرج العرب يوم الخميس المقبل على أن يعود لتدريباته باستاد حسن الشاذلى بميت عقبة .
كانت هذه تفاصيل خبر الترسانة يواجه أف سى مصر وديًا اليوم فى معسكره ببرج العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.