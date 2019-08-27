فراعنة اليد الشاطئية أمام قبرص فى البحر المتوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم الثلاثاء، منتخب مصر لكرة اليد الشاطئية نظيره قبرص فى ثالث أيام منافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط المقامة فى اليونان . وتلقى منتخب مصر هزيمة أمام نظيره البرتغالى بنتيجة 2/ 1 فى الفترة الصباحية أمس قبل أن يلتقى كرواتيا فى المساء، بعدما حقق فوزًا قويًا على ألبانيا أمس الأحد بنتيجة 2 / 0 فى الفترة الصباحية . Advertisements ويقود منتخب شاطئية اليد فى هذه البطولة فنيًا وائل عبد العاطى المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب ورئيس جهاز كرة اليد فى نادى الزهور.

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