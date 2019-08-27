الزمالك يستعين بالصفقات الجديدة و"القوة الضاربة" لمواجهة مصر المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ):

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق لمواجهة فريق مصر للمقاصة، والمقرر لها غدًا الأربعاء، في دور الـ 8 لبطولة كأس مصر، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

وضمت قائمة الزمالك الصفقات الجديدة التي تم ضمها في فترة الانتقالات الصيفية بجانب القوة الضاربة للفريق حيث تواجد محمد عواد ومحمد أبوجبل في حراسة المرمى، ومعهم محمد عبدالغني، ومحمود علاء، ومحمود حمدي الونش، وعبدالله جمعة، ومحمد عبدالشافي، وحازم إمام، وحمدي النقاز، وطارق حامد، ومحمود عبدالعزيز، وفرجاني ساسي، ومحمود عبدالرزاق شيكابالا، ومحمد أوناجم، ومحمد عنتر، وإمام عاشور، وأشرف بن شرقي، وكريم بامبو، ومصطفى محمد، وعمر السعيد.​