رياضة | ريال مدريد يحسم موقف رودريجو من الرحيل عن الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحسم موقف رودريجو من الرحيل عن الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسئولو فريق ريال مدريد الإسباني موقف البرازيلي رودريجو غوس مهاجم الملكي من الرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويستهدف ريال مدريد الاعتماد بشكل احتياطي على المهاجم البرازيلي في المواسم المقبلة، من أجل اكتساب الخبرات مع الفريق مثلما فعل مع فينسيوس جونيور. وكان قد سجل رودريجو هدفه الأول مع فريق ريال مدريد الكاستيا، واظهر اللاعب إمكانيات كبيرة خلال اللقاء بين فريقه وفريق الكوركون.

وفي سياق مختلف أبدى مسئولو فريق ريال مدريد الإسباني استعدادهم للتضحية بالمهاجم الصربي لوكا يوفيتش لاعب الفريق، من أجل التعاقد مع نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.



وأشارت تقارير إسبانية حسب الكاتب الإسباني بالاجي، إن ريال مدريد تقدم بعرض جديد إلى باريس سان جيرمان، وذلك يتضمن انضمام ثلاثي الملكي (كيلور نافاس - لوكا يوفيتش - خاميس رودريجيز) إلى فريق العاصمة الفرنسية.