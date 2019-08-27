رياضة | زلزال في باريس سان جير مان بعد إصابة نجمي الفريق

أعلن نادى باريس سان جيرمان عن مدة غياب نجمى الفريق الفرنسي كيليان مبابي جناح الفريق ومهاجم الفريق الأوروجويانى إديسون كافانى.

يس سان جيرمان وتولوز بالجولة الثانية من الدورى الفرنسي وخرج من الدقيقة 14 بينما سيغيب كافانى عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

وأعلن النادى الباريسي أن كيليان مبابي سيغيب لمدة 4 أسابيع عن الملاعب بعد الإصابة التى تعرض لها يوم السبت الماضي فى مباراة بار

وسيغيب الثنائي عن مواجهات منتخبات بلادهم الودية خلال التوقف الدولى فى سبتمبر المقبل، فسيغيب مبابي عن مباراتى فرنسا أمام ألبانيا وأوندورا بينما سيغيب كافانى عن مباراتى أوروجواى وكوستاريكا وأمريكا.

قال باريس سان جيرمان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الإثنين، إن "مهاجمه كيليان مبابي سيغيب عن الملاعب أربعة أسابيع على الأقل، بينما سيغيب زميله المهاجم إدينسون كافاني ثلاثة أسابيع عقب إصابتهما في الفوز 4-0 على تولوز أمس الأحد".

وقال النادي الفرنسي في بيان اليوم الإثنين، إن "كافاني المهاجم القادم من أوروغواي الذي غادر الملعب بعد 13 دقيقة من البداية أكدت الأشعة إصابته في الفخذ بينما مبابي، الذي استبدل منتصف الشوط الثاني، يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية".

ولم يشارك المهاجم البرازيلي نيمار في أي مباراة هذا الموسم نظرا لغموض مستقبله مع النادي.

وسيغيب الثنائي مبابي وكافاني عن مواجهات ميتز وستراسبورج وأولمبيك ليون لكن ربما يعودا قبل مواجهة ستاد رانس في 25 سبتمبر (أيلول) المقبل.