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الاتحاد ضد الهلال.. أرقام وإحصائيات تاريخية قبل المواجهة النارية

الثلاثاء 27 أغسطس 2019

تتفاوت أرقام اتحاد جدة السعودي ومواطنه الهلال، في دوري أبطال آسيا، ويسعى الفريقان لمواصلة نتائجهما المميزة في النسخة الحالية للبطولة، وتشير إحصائيات الفريقين إلى أن مباراتهما في ربع النهائي ستكون على موعد مع الإثارة والتشويق.



ويستضيف الاتحاد غريمه الهلال، مساء الثلاثاء، على أرضية ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن ذهاب دور الثمانية في البطولة القارية.

ويطمح اتحاد جدة إلى مواصلة تفوقه في الجانب التهديفي، حيث يعتبر أكثر الفرق تسجيلا للأهداف في البطولة " 19 هدفا"، وبالتالي يمتلك أقوى خط هجوم على الرغم من عدم وجود أي لاعب من الفريق ضمن أعلى 10 لاعبين تسجيلا للأهداف في النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا.

ويحتل الهلال المركز السادس كأكثر الأندية المشاركة تسجيلاً للأهداف "14 هدفا"، بينما سيكون مهاجمه الفرنسي جوميز على موعد للانقضاض على صدارة ترتيب الهدافين، حيث يبتعد صاحب الـ "7 أهداف" بهدفين عن البرازيلي ليوناردو الذي ودع فريقه الوحدة البطولة على يد النصر في دور الـ 16.

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ووفقا للأرقام.. يمتلك الاتحاد والهلال ذات الإحصائيات في معدل التسديدات على المرمى، حيث سدد كل منهما 41 تسديدة خلال المواجهات السابقة.

ويتطلع عبدالله المعيوف، حارس مرمى الهلال، إلى تسجيل رقم جديد له في المسابقة، بعد أن حافظ على نظافة شباكه في 3 مواجهات، ويتفوق عليه شوساكو نيشيكاوا، حارس أوراوا ريد الياباني، بمباراة واحدة، ووضع المعيوف فريقه الهلال في المركز الثالث كأكثر الأندية حفاظا على نظافة الشباك.

ويتفوق الاتحاد على الهلال على صعيد معدل التمريرات، بعدما نجح عناصر فريقه في تمرير 3702 تمريرة مقابل 3471 للهلال.

ويعد الهلال الأكثر ارتكابا للأخطاء "113"، فيما يعتبر اتحاد جدة من أكثر الفرق تشتيتا للكرة "156".

وعلى مستوى اللاعبين.. يتواجد مهاجم الهلال جوميز في قائمة أكثر اللاعبين تسديدا "المركز السابع"، وحل التشيلي كارلوس فيلانويفا، لاعب الاتحاد، في المركز الثاني كأكثر اللاعبين صناعة للفرص.