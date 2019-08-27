شكرا لقرائتكم خبر عن العالمي .. خطوة أولى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة) (تصوير: عبدالعزيز السلامة)

حقق النصر فوزاً على ضيفه السد القطري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد الملك فهد في الرياض ضمن ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال آسيا. أحرز عبدالرحمن الدوسري وجوليانو هدفي النصر (د: 44، 72)، بينما سجل علي أسد هدف السد الوحيد (د:21).

ويلتقي الفريقان مجدداً الإثنين 16 سبتمبر في الدوحة، حيث يدخل العالمي اللقاء بفرصتي التعادل أو الفوز، فيما يحتاج السد إلى الفوز بهدف وحيد لينتقل للمرحلة التالية.

وشهدت المباراة سيطرة النصر على الكثير من فتراتها، بينما اعتمد السد على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى النصر، وبدأ صاحب الأرض مهاجماً وسنحت فرصة لصالح الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية ارتطمت بالعارضة، لتضيع أولى الفرص، ووسط الهجوم النصراوي الكاسح، استغل علي أسد كرة مرتدة وصلته في المنطقة المحظورة ليودعها الشباك النصراوية (د:21).

واستمر الهجوم النصراوي بعد الهدف المباغت للسد، لكن دون فرص خطيرة باستثناء كرة جوليانو من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، حولها حارس السد إلى ركنية، وقبل نهاية الشوط بدقيقة وقع الكوري الجنوبي وونج مدافع الفريق القطري في خطأ فادح عندما ارتطمت الكرة في قدمه وتهيأت إلى عبدالرحمن الدوسري لاعب النصر، الذي لم يتوانَ عن تسديدها في المرمى السداوي مسجلاً هدف التعادل. وبدأ الشوط الثاني بضغط نصراوي وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة كان أخطرها عندما انطلق جوليانو وراوغ أكثر من مدافع ليدخل منطقة الجزاء ويسددها في المرمى قبل أن يتدخل حارس السد ويحولها ركنية، وانطلق نور الدين إمرابط بكرة من الجهة اليسرى ومررها لعبدالرحمن الدوسري الذي هيأها داخل منطقة الجزاء إلى جوليانو الذي قابلها برأسه محرزاً الهدف الثاني (د:72)، لتستمر دقائق المواجهة وسط سجال بين الفريقين دون جديد في النتيجة.