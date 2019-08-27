شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الشمس تخطف الأضواء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) @okaz_sports

حضور جماهيري غفير ملأ مدرجات استاد الملك فهد الدولي في الرياض، خلال مواجهة النصر والسد ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، الذي انتهى بفوز صاحب الأرض بهدفين مقابل هدف.

وصنعت جماهير الشمس لوحة فنية راقية عبر التيفو الذي تخلل المواجهة، حيث أشاد موقع الاتحاد الآسيوي بتفاعل الجماهير النصراوية، فيما كان للعائلات حضور ملفت عبر التفاعل والتشجيع طوال دقائق المباراة. وكان موقع الاتحاد الآسيوي نشر عبر حسابه في «تويتر» مقاطع لتفاعل الجماهير والتيفو الذي كان محل إعجاب الحاضرين.