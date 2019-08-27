شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 7 أهداف.. جوليانو يكسر رقم المطوع والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض)أصبح لاعب خط وسط النصر البرازيلي جوليانو دي باولا هداف النصر التاريخي في دوري أبطال آسيا برصيد 7 أهداف، بعد نجاحه في تسجيل الهدف الثاني للنصر أمام السد القطري في مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي من النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا.
يذكر أن نجم النصر السابق الكويتي بدر المطوع كان الهداف التاريخي للنصر في دوري أبطال آسيا برصيد 6 أهداف، قبل أن يكسر جوليانو رقمه في مواجهة السد.
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