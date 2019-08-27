شكرا لقرائتكم خبر عن تونسي: الفرسان لديهم الكثير.. ونعد بظهور مختلف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

وعد المشرف على كرة القدم بنادي الوحدة وعضو مجلس الإدارة المهندس توفيق تونسي، بظهور فريقه بشكل مغاير عن أول مواجهة له في الدوري، والتي انتهت بفوز الاتفاق بهدفين نظيفين.

وجدد ثقته في مدرب الفريق واللاعبين الذين يمتلكون قدرات فنية كبيرة، مؤكداً أن المواجهات القادمة ستشهد تدرجا في انسجام خطوط الفريق وتصاعدا في المستوى الفني.

وقال: «نعمل حالياً على تقديم فريقنا خلال الجولات القادمة بشكل يرضي كافة جماهيرنا الوفية والمخلصة، والتي تمثل سنداً قوياً للاعبين نستمد منهم الدافع المعنوي، كما أن مدرب الفريق يمتلك كافة الصلاحيات منذ بداية تسلمه المهمة الفنية في وضع خطته الإستراتيجية لإعداد الفريق حتى موعد انتهاء سوق الانتقالات خلال اليومين القادمين، وفي نفس الوقت نحن أيضاً لدينا الصلاحيات في مناقشة المدرب في كافة الجوانب الفنية للوصول إلى صنع فريق قوي فنياً قادر على جلب مستوى ونتائج فنية تسعد جماهير الفرسان».