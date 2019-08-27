شكرا لقرائتكم خبر عن «أخضر إيرفي» يظهر يوم 3 سبتمبر في الدمام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) @okaz_sports

اختار المنتخب اليمني الأول السعودية مكاناً لإقامة مبارياته في التصفيات الآسيوية الأولية المؤهلة إلى كأس العالم 2022. وستستضيف عدد من المدن السعودية مباريات المنتخب اليمني، باستثناء مباراته أمام منتخبنا الوطني ستكون في مملكة البحرين، على اعتبار أن الاتحاد الآسيوي يرفض إقامتها في السعودية البلد المستضيف.

وسيدخل المنتخب الوطني السعودي يوم الثالث من سبتمبر القادم معسكراً إعدادياً في المنطقة الشرقية يواجه من خلاله منتخب مالي المتفوق على منتخبنا في التصنيف الدولي وبفارق 9 مراكز، حيث يأتي في المركز 59 دولياً.

وكان المدير الفني للمنتخب الوطني الأول إيرفي رينارد حرص وجهازه المساعد على حضور كافة مباريات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تواجد المدرب في مباريات النصر وضمك، والهلال، وأبها، والفتح والشباب، فيما حضر مساعدوه مباريات الجولة.

ويخوض الأخضر أولى مبارياته في التصفيات أمام المنتخب اليمني الشقيق على استاد البحرين الوطني يوم العاشر من سبتمبر القادم، على أن يخوض ثاني مبارياته وأولها في السعودية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة أمام منتخب سنغافورة يوم الخامس عشر من أكتوبر القادم.