شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام تحتضن العالم في كرة اليد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

تفتح المملكة اليوم (الثلاثاء) يدها لاحتضان بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب» بمشاركة 10 أندية من 8 دول و6 قارات، بجانب وجود فريقين كممثلين للبلد المستضيف «الوحدة - مضر»، إذ تعتبر البطولة ضمن سلسلة من المحافل العالمية التي نجحت في استضافتها السعودية خلال الموسمين الماضيين، حيث تحمل «سوبر جلوب» الرقم 12 من بين تلك البطولات التي بدأت بـ «بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج»، مروراً بمهرجان ولي العهد للهجن، ومن عالم الصحراء إلى سباق الأبطال للسيارات، ثم ماراثون الرياض الدولي، مروراً بالسباقات الدولية، وكرة القدم، إذ لم تختزل البطولات العالمية في السعودية في مجال واحد من الألعاب بل هدفت لتعدد الألعاب وإقامة المنافسات في عدد من المدن حتى أصبحت السعـودية محط أنظـار العالم والمشاهير.

وأنهى ممثلا السعودية في بطولة العالم «سوبر جلوب» استعداداتهما قبل خوض المعترك العالمي بعد أن جمعتهما صالة نادي الخليج في لقاء ودي وضع من خلاله مدرب الوحدة المعز بن محفوظ، ومدرب مضر زهير بن مسعود الرتوش الأخيرة والوقوف على مستويات اللاعبين، لاسيما العنصر الأجنبي، حيث شارك الدولي المصري علي الزين مع فريقه الوحدة في أول لقاء منذ وصوله يوم الجمعة الماضي.

من جانبها، استقبلت إدارة العلاقات في اللجنة المنظمة عددا من أعضاء اللجان في الاتحاد الدولي لكرة اليد من إحصائيين وفنيين على مدار الـ 72 ساعة الماضية على أن يكتمل توافد كافة الأعضاء واللجان العاملة مع انطلاق البطولة.