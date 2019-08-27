شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة أولى لسيدات البولينغ «ناجحة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

يواصل منتخب سيدات البولينغ السعودي مشاركته في بطولة العالم للسيدات والمقامة في مدينة لاس فيغاس، إذ شهدت مشاركة الأخضر في منافسات الفردي والزوجي نتائج متفاوتة لقوة المنافسين في هذه المرحلة، إذ حلت مشاعل العبدالواحد في المركز الـ 74، وتلتها اللاعبة غادة نمر في المركز77، وفي مسابقات الزوجي جاءت نهلة عدس ومريم كروز في المركز الـ 41، بينما حلت أماني الغامدي وهديل ترمين في المركز الـ 44، وحققت مشاعل العبدالواحد وغادة نمر المركز37.

من جانبه، قال مدرب المنتخب ماريو جوزيف: «إن اللاعبات قطعن شوطا كبيرا خلال فترة قصيرة ووجودهن في هذا المحفل الرياضي الكبير هو إضافة غنية جدا سيساهم في تطوير مهاراتهن وتحفيزهن لتقديم الأفضل. وأضاف: «أن المطلوب من اللاعبات هو تقديم صورة إيجابية عن منتخب سيدات المملكة والاستفادة من الاحتكاك باللاعبات المحترفات والاستمتاع باللعب وتنمية الروح الرياضية لديهن وهذا بالفعل ما يفعلنه وانا سعيد جدا بهن ولهن».