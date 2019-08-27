شكرا لقرائتكم خبر عن الدوسري خامس العالم في بطولة الكارتينج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999

حقق سائق فريق ـ إي دي ـ السعودي للسباقات عبدالله الدوسري (14 عاما) المركز الـ5 في كأس تحدي روتاكس الدولي جولة بطولة العالم للكارتينج، التي أقيمت في لومان الفرنسية، واستطاع الدوسري المشارك عبر فئة الناشئين إنهاء 14 لفة حول الحلبة في 10 ثوان عن المتصدر الفرنسي لارتيجو لازار.

من جانبه، أكد الدوسري أن مشاركته في هذه الجولة تأتي استعدادا للدخول في أجواء بطولة العالم التي من المنتظر المشاركة بها الموسم المقبل، مبينا استفادته الكاملة من جولته الصيفية التي شملت عددا من السباقات الدولية في ألمانيا وبريطانيا وبلجيكا، معتبرا أن الاحتكاك بالسائقين من مختلف الجنسيات والدخول في أجواء البطولات العالمية يساعد بشكل كبير في تطور المستوى الفني.