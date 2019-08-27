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الدوسري خامس العالم في بطولة الكارتينج

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999

حقق سائق فريق ـ إي دي ـ السعودي للسباقات عبدالله الدوسري (14 عاما) المركز الـ5 في كأس تحدي روتاكس الدولي جولة بطولة العالم للكارتينج، التي أقيمت في لومان الفرنسية، واستطاع الدوسري المشارك عبر فئة الناشئين إنهاء 14 لفة حول الحلبة في 10 ثوان عن المتصدر الفرنسي لارتيجو لازار.

من جانبه، أكد الدوسري أن مشاركته في هذه الجولة تأتي استعدادا للدخول في أجواء بطولة العالم التي من المنتظر المشاركة بها الموسم المقبل، مبينا استفادته الكاملة من جولته الصيفية التي شملت عددا من السباقات الدولية في ألمانيا وبريطانيا وبلجيكا، معتبرا أن الاحتكاك بالسائقين من مختلف الجنسيات والدخول في أجواء البطولات العالمية يساعد بشكل كبير في تطور المستوى الفني.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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