شكرا لقرائتكم خبر عن آدم: مشاركتي بيد النصراويين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض) @falahsportأكد مهاجم النصر المنتقل حديثا عبدالفتاح آدم لـ "الخليج 365" أن غيابه عن مشاركة زملائه اللاعبين جاء بسبب الإصابة التي لا يزال يعاني منها بسبب مشاركته مع المنتخب السعودي. وقال: «الإصابة بسيطة وسأعود بإذن الله في أقرب وقت»، ولم يحدد آدم عودته من عدمها في مباراة الجولة الثانية أمام الفتح القادمة، «لا أعلم متى عودتي بالضبط، وهذا الأمر يحدده الجهاز الطبي والفني بالنصر».
من جانبه، نفى المشرف العام على كرة القدم بالنصر عبدالرحمن الحلافي عدم قدرة آدم على المشاركة مع النصر بسبب عدم تسجيله في الكشوفات النصراوية. وقال: «آدم تم تسجيله رسميا في كشوفات النادي بعد توقيعه، وتم رفع أوراقه إلى لجنة الاحتراف في وقتها، ولكنه لا يستطيع المشاركة مع الفريق بسبب الإصابة التي يعاني منها ولايزال يتعالج منها»، مشيرا إلى أنه لا يستطيع اللعب في بطولة دوري أبطال آسيا الحالية بسبب لوائح الاتحاد الآسيوي التي لم تسمح بمشاركة اللاعبين المواليد حتى الآن.
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