شكرا لقرائتكم خبر عن القادسية يرسم خطة إسقاط التقدم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر) واصل لاعبو القادسية تدريباتهم اليومية على ملعب الراكة، تحضيراً لمواجهة التقدم اليوم (الثلاثاء) ضمن الجولة الثانية من دوري الأمير واصل لاعبو القادسية تدريباتهم اليومية على ملعب الراكة، تحضيراً لمواجهة التقدم اليوم (الثلاثاء) ضمن الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وأشرف على التدريبات المدرب التونسي يوسف المناعي الذي ركز على رفع المعدل اللياقي والتقوية، إضافة إلى تنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي سوف يطبقها اللاعبون في المباراة، ويسعى مدرب القادسية إلى مواصلة حصد النقاط بعد فوزه في المباراة الأولى أمام الأنصار ورفع رصيده إلى 6 نقاط في سلم الدوري. وشهدت تدريبات القادسية حضور رئيس النادي مساعد الزامل وعدد من أعضاء مجلس الإدارة الذين حرصوا على دعم الفريق قبل مواجهة التقدم.



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