شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الكلاسيكو. . آسيا تشتعل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

يتجدد الكلاسيكو السعودي الآسيوي بلقاء الاتحاد والهلال في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا، عند الساعة 8:50م على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة (الجوهرة المشعة).

ويدخل صاحب الأرض والجمهور اللقاء بعد مشوار حافل في دور المجموعات ومن ثم لقاءي دور الستة عشر، فرغم الظروف الصعبة التي عاشها الفريق الموسم الماضي وتولي أربع مدربين قيادة الفريق، إلا أن عودة مدربه التشيلي خوسيه سييرا قبل بداية البطولة ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية احتل معها الاتحاد وصافة المجموعة الثانية بعد ثلاثة انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة، وفي دور الستة عشر استعان سييرا بالثنائي لويس خيمينيز وإيميليانو فيتشيو بدلاً من الثنائي ماثيو جورمان وسيكو سانوجو مع الاحتفاظ بالثنائي فيلانويفا ورومارينهو وتمكن الاتحاد من الفوز على ذوب آهن الإيراني ذهاباً وإياباً بمجموع 6/‏4.

أما الضيف فيدخل اللقاء بعد تصدره فرق مجموعته الثالثة من أربعة انتصارات وتعادل وخسارة، واستعان مدربه الجديد رازفان لوشيسكو بالثنائي جانغ هيون سو وكاريلو عوضاً عن ديجنيك وكارلوس إدواردو، وتمكن الهلال من تجاوز مواطنه الأهلي في دور الستة عشر بالفوز عليه ذهاباً في جدة بنتيجة 4/‏2 ومن ثم خسر في لقاء العودة بهدف دون مقابل.

وينتظر عشاق الكرة الآسيوية بصفة عامة والسعودية بصفة خاصة اللقاء المثير، والذي يجمع فريقين يعدان من أفضل الفرق السعودية والآسيوية، ففريق الهلال حقق ستة ألقاب آسيوية بينما الاتحاد حقق ثلاث بطولات آسيوية وشارك في كأس العالم للأندية بعد حصوله على اللقب عام 2005.