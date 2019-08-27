ترقب لأهداف غوميز

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) يترقب محبو الزعيم مواصلة المهاجم غوميز هز شباك العميد في مواجهة الكلاسيكو غدا (الثلاثاء) في إياب دور ربع النهائي ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا. وكان الفرنسي غوميز نجح في التهديف محليا وآسيويا في الموسم الحالي، ويتطلع أنصار الهلال لاستمراره في التسجيل والوصول لمرمى المنافسين، خصوصا في مباراة الاتحاد القادمة من أجل المساهمة في تحقيق الفوز وتسهيل مهمة الفريق في لقاء الإياب ضمن البطولة الآسيوية. ويعيش اللاعب غوميز حالة ارتياح نفسية في الفريق الهلالي اتضحت من خلال أدائه مع الزعيم في الموسم الحالي.

يترقب محبو الزعيم مواصلة المهاجم غوميز هز شباك العميد في مواجهة الكلاسيكو غدا (الثلاثاء) في إياب دور ربع النهائي ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا. وكان الفرنسي غوميز نجح في التهديف محليا وآسيويا في الموسم الحالي، ويتطلع أنصار الهلال لاستمراره في التسجيل والوصول لمرمى المنافسين، خصوصا في مباراة الاتحاد القادمة من أجل المساهمة في تحقيق الفوز وتسهيل مهمة الفريق في لقاء الإياب ضمن البطولة الآسيوية. ويعيش اللاعب غوميز حالة ارتياح نفسية في الفريق الهلالي اتضحت من خلال أدائه مع الزعيم في الموسم الحالي.

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