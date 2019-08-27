شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير العميد: النمور سيقولون كلمتهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) أكدت جماهير الاتحاد ثقتها في الفريق الكروي الأول بقيادة المدرب سييرا الذي نجح في الوصول بالعميد إلى دور ربع النهائي ومواجهة الفريق الهلالي اليوم (الثلاثاء) في مسابقة دوري أبطال آسيا. وطالبت الجماهير «الداهية» سييرا بالسعي لتقديم الفريق الاتحادي بالصورة الفنية التي تليق به على الصعيد القاري، وتمنت الدخول بالتشكيلة الأساسية المناسبة التي تكفل للعميد تحقيق الفوز وحصد نتيجة إيجابية تسهل من مهمة الفريق في مواجهة الإياب القادمة. وجددت الجماهير دعمها ووقوفها خلف الفريق الاتحادي في مباراة الكلاسيكو الآسيوي، وتنتظر أن يواصل العميد تفوقه قاريا على الزعيم في المواجهة المرتقبة.

أكدت جماهير الاتحاد ثقتها في الفريق الكروي الأول بقيادة المدرب سييرا الذي نجح في الوصول بالعميد إلى دور ربع النهائي ومواجهة الفريق الهلالي اليوم (الثلاثاء) في مسابقة دوري أبطال آسيا. وطالبت الجماهير «الداهية» سييرا بالسعي لتقديم الفريق الاتحادي بالصورة الفنية التي تليق به على الصعيد القاري، وتمنت الدخول بالتشكيلة الأساسية المناسبة التي تكفل للعميد تحقيق الفوز وحصد نتيجة إيجابية تسهل من مهمة الفريق في مواجهة الإياب القادمة. وجددت الجماهير دعمها ووقوفها خلف الفريق الاتحادي في مباراة الكلاسيكو الآسيوي، وتنتظر أن يواصل العميد تفوقه قاريا على الزعيم في المواجهة المرتقبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جماهير العميد: النمور سيقولون كلمتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.