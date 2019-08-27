مطالب اتحادية لـ«روما» بهز الشباك

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) ينتظر أنصار العميد مواصلة المهاجم رومارينهو إبداعاته وتألقه الفني وتسجيله للأهداف مع الفريق الاتحادي، بعد أن نجح في هز شباك الخصوم محليا وعربيا وآسيويا في الموسم الحالي حتى الآن. ويعتبر «روما» أحد أهم عناصر كتيبة النمور الاتحادية، إذ تعول الجماهير كثيرا على البرازيلي «روما» في مواصلة هز الشباك من خلال مواجهة الكلاسيكو أمام الفريق الهلالي، في ذهاب مباريات دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا، إذ حظي بثقة المدرب سييرا في قيادة هجوم العميد في مباريات الحسم الآسيوية. رومارينهو يستطيع لعب أدوار فنية مؤثرة داخل المستطيل الأخضر إما بالتسجيل أو صناعة الأهداف، ويطمح محبو العميد بمساهمته الفعالة مع زملائه في تحقيق الفوز ومواصلة المشوار في البطولة القارية الكبرى.

ينتظر أنصار العميد مواصلة المهاجم رومارينهو إبداعاته وتألقه الفني وتسجيله للأهداف مع الفريق الاتحادي، بعد أن نجح في هز شباك الخصوم محليا وعربيا وآسيويا في الموسم الحالي حتى الآن. ويعتبر «روما» أحد أهم عناصر كتيبة النمور الاتحادية، إذ تعول الجماهير كثيرا على البرازيلي «روما» في مواصلة هز الشباك من خلال مواجهة الكلاسيكو أمام الفريق الهلالي، في ذهاب مباريات دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا، إذ حظي بثقة المدرب سييرا في قيادة هجوم العميد في مباريات الحسم الآسيوية. رومارينهو يستطيع لعب أدوار فنية مؤثرة داخل المستطيل الأخضر إما بالتسجيل أو صناعة الأهداف، ويطمح محبو العميد بمساهمته الفعالة مع زملائه في تحقيق الفوز ومواصلة المشوار في البطولة القارية الكبرى.

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