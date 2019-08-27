وليمة ومعسكر يجهزان النمور

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) فرض الجهازان الفني والإداري للفريق الاتحادي معسكراً مغلقاً قبل مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال الليلة على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباراة الذهاب في دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا، وحرص المدرب سييرا على تجهيز الفريق فنيا ونفسياً للقاء الكلاسيكو الآسيوي، إذ أجرى مناورة كروية اعتمد من خلالها النهج الفني الذي سيواجه به خصمه في الجانب الهلالي، واستقر على العناصر الأساسية التي سيخوض بها المواجهة الآسيوية، وشدد «الداهية» سييرا على الانضباط الفني والتركيز من لاعبيه خلال مجريات المباراة، وتنفيذ المهمات الفنية والجوانب التكتيكية؛ من أجل تحقيق الفوز في لقاء الذهاب، وكانت إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي ونائبه المشرف على الفريق الكروي الأول أحمد كعكي أقامت مأدبة عشاء للاعبين على هامش تحضيرات الفريق للمواجهة القارية.

فرض الجهازان الفني والإداري للفريق الاتحادي معسكراً مغلقاً قبل مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال الليلة على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباراة الذهاب في دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا، وحرص المدرب سييرا على تجهيز الفريق فنيا ونفسياً للقاء الكلاسيكو الآسيوي، إذ أجرى مناورة كروية اعتمد من خلالها النهج الفني الذي سيواجه به خصمه في الجانب الهلالي، واستقر على العناصر الأساسية التي سيخوض بها المواجهة الآسيوية، وشدد «الداهية» سييرا على الانضباط الفني والتركيز من لاعبيه خلال مجريات المباراة، وتنفيذ المهمات الفنية والجوانب التكتيكية؛ من أجل تحقيق الفوز في لقاء الذهاب، وكانت إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي ونائبه المشرف على الفريق الكروي الأول أحمد كعكي أقامت مأدبة عشاء للاعبين على هامش تحضيرات الفريق للمواجهة القارية.

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