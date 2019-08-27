شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الهلال: ثقتنا كبيرة في نجوم الزعيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

جددت جماهير نادي الهلال ثقتها في نجوم الزعيم في مواصلة المشوار في مسابقة دوري أبطال آسيا، إذ تنتظر من لاعبي الفريق الكروي تحقيق الفوز على الفريق الاتحادي في مواجهة الكلاسيكو باليوم (الثلاثاء) في استاد الجوهرة بجدة، ضمن لقاء الذهاب في دور النهائي من البطولة الآسيوية، وتمنت الجماهير تحقيق الفوز على العميد في المواجهة القارية والسير نحو المنافسة على تحقيق الكأس الآسيوية من أجل الوصول إلى العالمية.

وأكدت جماهير الزعيم أنها ستقف خلف الفريق الكروي في أي زمان ومكان، من أجل تحقيق الانتصارات والبطولات، وكانت الجماهير الهلالية قدمت صورة مختلفة وجميلة من خلال وجودها ومساندتها للفريق الكروي في الموسم الحالي، حيث قاموا بتوحيد الزي الرسمي لناديهم، مطبقين عملية التشجيع اللاتيني المعروف عنه بالكثافة العددية والتفاعل الموحد بين كافة الحاضرين في المدرجات، من خلال المباريات المحلية والآسيوية التي خاضها الفريق الهلالي على ملعب استاد جامعة الملك سعود في الرياض.