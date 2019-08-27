شكرا لقرائتكم خبر عن المولد وكريري.. الاتحاد جمعهما.. والهلال فرّقهما والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

«سبحان مغير الأحوال»، بالأمس كانا يدافعان عن قميص «النمور» بكل بسالة وروح عالية وقتالية لا توصف، لإسعاد «مدرج الذهب»، وفي عام 2011 كانا مع بعضهما البعض مرتديين قميص الاتحاد خلال مباراة الهلال آسيوياً ضمن دور 16 وانتهت حينها بفوز العميد بثلاثية مقابل هدف، سجل للنمور «الجزائري عبدالملك زيايه، والبرتغالي نونو أسيس هدفين»، فيما أحرز هدف الزعيم الوحيد عبدالعزيز الدوسري.

إنهما مديرا فريق الاتحاد الكابتن أسامة المولد، والهلال سعود كريري اللذان سيكونان لأول مرة من الجانب الإداري وجهاً لوجه، فبعد سنوات طويلة من الكفاح والقتال داخل المستطيل الأخضر بالدفاع عن ألوان «الأصفر والأسود» اليوم يتواجهان ضد بعضهما البعض، متأملين في تجاوز فريق كل واحد منهما الآخر.

القمة الآسيوية اليوم بين الاتحاد والهلال لن تكون إثارتها داخل المستطيل الأخضر فقط، بل ستمتد إلى خارجه، من جميع النواحي، لذلك «الصخرة» المولد عينه على تحقيق الفوز وقطع نصف المشوار نحو الدور القادم، كذلك الحال لـ«المحارب» كريري، عندما يلتقيان ضمن دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للأندية 2019، والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة).