الحماد: الإثارة والمتعة عنوان المواجهة

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) أكد لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي سابقا سعود الحماد أن مواجهة الاتحاد والهلال التي ستقام مساء اليوم ضمن دوري أبطال آسيا من العيار الثقيل، إذ حصل كل منهما على نسختين بمختلف مسمياتها ومتمرسان في هذه البطولة. وأضاف بكل تأكيد كل فريق يطمح للذهاب بعيداً في هذه البطولة من خلال تحقيق نتيجة إيجابية في الذهاب والإياب. وقال: «مدربا الفريقين أصبح لديهما قراءة جيدة من خلال متابعتهما آسيوياً في الجولات الماضية، ومن خلال الجولة الأولى في دوري بطولة

أكد لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي سابقا سعود الحماد أن مواجهة الاتحاد والهلال التي ستقام مساء اليوم ضمن دوري أبطال آسيا من العيار الثقيل، إذ حصل كل منهما على نسختين بمختلف مسمياتها ومتمرسان في هذه البطولة. وأضاف بكل تأكيد كل فريق يطمح للذهاب بعيداً في هذه البطولة من خلال تحقيق نتيجة إيجابية في الذهاب والإياب. وقال: «مدربا الفريقين أصبح لديهما قراءة جيدة من خلال متابعتهما آسيوياً في الجولات الماضية، ومن خلال الجولة الأولى في دوري بطولة محمد بن سلمان للمحترفين، فلديهما نقاط الضعف والقوة والتي من خلالها سوف يضع كل مدرب التكتيك والخطط المناسبة من أجل خطف التأهل». وقال فنياً، فريق الهلال يتفوق نسبياً في خطوطه داخل الملعب، ويملك حلولا ومصادر خطورة في ظل وجود غوميز وجيفنكو وكاريلو وسالم الدوسري، بالرغم من وجود حلول قليلة عند الاتحاد في صناعة اللعب من قبل فيلانويفا واستغلال الكرات العرضية من قبل المهاجمين وإجادة للضربات الرأسية، إضافة للمحاولات باستخدام الكرات المرتدة، مشيرا إلى أن الفريقين يفقدان عناصر وركائز أساسية في هذه المواجهه مثل فهد المولد، وعبدالله عطيف، ومحمد البريك، لكن سيكون البديل جاهزا وموجودا في الفريقين.

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