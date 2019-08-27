شكرا لقرائتكم منتخب الطائرة رجال يلتقي الجزائر في منافسات دورة الألعاب الافريقية بالمغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه اليوم الثلاثاء منتخب رجال الكرة الطائرة الأول نظيره الجزائرى فى ثالث لقاءاته بدورة الألعاب الأفريقية التى تستضيفها المغرب .

وحصل منتخب رجال الطائرة على راحة أمس الأثنين بعد الفوز على الرأس الأخضر 3/0 فى ضربة البداية والخسارة من الكاميرون بنفس النتيجة أول أمس الأحد.

وتضم قائمة منتخب الطائرة فى هذه البطولة كلا من اللاعبين،حسام يوسف وأحمد فتحى وهشام يسرى و مصطفى دبشة ومحمد عادل ومحمد محسن و عبد الرحمن سعودى وأحمد يوسف وأحمد سعيد وعمر نجيب و أحمد ضياء و أحمد عبد العال "درونكة" .