شكرا لقرائتكم الأهلي يستأنف تدريباته اليوم بعد اجازة 3 أيام بعد مباراة "اطلع برة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود فريق الكرة الأول بالأهلى اليوم ،الثلاثاء، لاستئناف تدريباته بعد انتهاء الأجازة التي حصل عليها الفريق والتي أمتدت لـ3 أيام، عقب انتهاء مباراة "إطلع بره" بطل جنوب السودان التى أقيمت يوم الجمعة الماضي فى إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، والتى فاز فيها الأحمر بنتيجة 9 / صفر.

ويبدأ الأهلى إستعدادته لمواجهة بطل غينيا الأستوائية في دور الـ32 ببطولة أفريقيا ، ويقود مران الفريق محمد يوسف المدير الفني المؤقت لحين إعلان المدرب الجديد للمارد الأحمر ، وقدم محمد يوسف تقريراً عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق للجنة التخطيط، خاصة وأنه عمل فترة طويلة مع لاسارتي المدير الفني السابق ومن قبله ولديه دراية تامة بالفريق واللاعبين وينوي النادى الاستفادة من تقرير يوسف عن عدة أمور فنية خاصة باللاعبين.