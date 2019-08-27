شكرا لقرائتكم قبل مباراة المقاصة.. مرتضى منصور لـ ميدو : "اهدى شوية"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعرب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن ثقته في الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة الصربي ميتو ، وقال : عندنا ماتش مهم مع المصاة خلال الفترة القادمة . واضاف مرتضى : لكن قبل ماتش المقاصة احب اقول لميدو اهدى شوية وكفاية تصريحات واستفزاز لجماهير الزمالك والكلمات اللي لاقيمة لها زي هنقطعكم وهنوريكم ، انت مدرب متمكن وابن الزمالك وكان ليك تجربة تدريب الزمالك فبلاش عصبية واهدى شوية

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