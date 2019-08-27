شكرا لقرائتكم منصور: خزنة الزمالك كان فيها 600 جنية لما مسكت النادي وحاليا 170مليون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك ، عن أن الميزانية في الزمالك منتعشة أكثر من اي وقت مضى ، وقال: انا استلمت الزمالك خزنته فيها 600 جنية والان الوافر بعد الانشاءات والصفقات 170 مليون جنيه، وفي الاخر يطلع بعض الناس يشككوا في مرتضى منصور وإدارته لنادي الزمالك.

وأضاف مرتضى منصور : "انا مبخفش من حاجه محدش ماسك عليا حاجه ، انا بخاف من ربنا وبصلي الفجر في الجامع وعمري ما مسكت كاس بيره"