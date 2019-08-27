شكرا لقرائتكم مرتضى: قناة الزمالك ابني الرابع.. وانا الوحيد القادر على تحقيق أحلام الزملكوية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اعرب مرتضى منصور رئيس الزمالك عن سعادته بالجولة التي قام بها في قناة الزمالك ، وقال : " انا سعيد بمجموعة القناة واهم الانجازات في القناة ، واكرر انا الوحيد اللي بحقق أحلام الجماهير في الزمالك .
واشار الى انه يخطط لإختيار رئيس القناة والعاملين بالقناة ، مؤكدا أن القناة بمثابة ابن جديد رزق به مثل أحمد وأمير وأميرة ، هي ابني الرابع
وتابع مرتضى : انه يرحب بكل الشرفاء في الاهلي في نادي الزمالك وقال: مصطفى يونس كان عندي النهاردة وعملنا جوله في النادي وكان منبهر بالانشاءات والتجديدات
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