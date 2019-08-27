انبي يلتقي الذيد الإماراتي وديا استعدادا للدوري...

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جدة - عمرو شويل يلتقى إنبى بقيادة على ماهر، اليوم الثلاثاء، مع الذيد الإماراتى ضمن سلسلة الوديات التى يخوضها الفريق البترولى من أجل الاستعداد للنسخة القادمة من بطولة الدورى الممتاز.
ومن المقرر أن يخوض الفريق البترولى مباراة ودية أخرى مع طلائع الجيش، على ملعب الأخير، يوم الخميس المقبل، وذلك قبل دخول الفريق معسكرا مغلقا فى الإسكندرية مطلع الشهر القادم سيخوض خلاله الفريق ثلاث مباريات ودية على ستاد برج العرب، أيام الثلاثاء، الموافق 3 سبتمبر المقبل، والخميس، الموافق 9 من الشهر ذاته، وأخيرًا يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر المقبل، على أن يتم تحديد أطراف المباريات الثلاث لاحقًا.
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