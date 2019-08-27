إبراهيم سعيد عن وصف مروان محسن بـ "مهاجم مصر الأول": دي مصيبة سودا

الموجز

سخر ابراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر السابق، من إطلاق لقب مهاجم مصر الأول على مروان محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائلا : دي مصيبة سودا مضيفا , : مش عارف أجيري كان بيتفرج على لاعب تاني ولا إيه .

وتابع " سعيد " خلال حواره ببرنامج «الماتش» والمذاع على قناة صدى البلد : وليد أزارو، لاعب الأهلي، يواجه حظا سيئا، والضغط الجماهيري وراء تراجع مستواه .