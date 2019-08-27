الموجز
سخر ابراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر السابق، من إطلاق لقب مهاجم مصر الأول على مروان محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائلا : دي مصيبة سودا مضيفا , : مش عارف أجيري كان بيتفرج على لاعب تاني ولا إيه .
وتابع " سعيد " خلال حواره ببرنامج «الماتش» والمذاع على قناة صدى البلد : وليد أزارو، لاعب الأهلي، يواجه حظا سيئا، والضغط الجماهيري وراء تراجع مستواه .
كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم سعيد عن وصف مروان محسن بـ "مهاجم مصر الأول": دي مصيبة سودا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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