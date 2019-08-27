شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستأنف تدريباته اليوم بعد انتهاء الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود فريق الكرة الأول بالأهلى اليوم، الثلاثاء، لاستئناف تدريباته بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق والتى امتدت لـ3 أيام، عقب انتهاء مباراة "اطلع برة" بطل جنوب السودان التى أقيمت يوم الجمعة الماضى فى إياب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى فاز فيها الأحمر بنتيجة 9 / صفر.

ويبدأ الأهلى استعداداته لمواجهة بطل غينيا الاستوائية فى دور الـ32 ببطولة أفريقيا، ويقود مران الفريق محمد يوسف المدير الفنى المؤقت لحين إعلان المدرب الجديد للمارد الأحمر، وقدم محمد يوسف تقريرًا عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق للجنة التخطيط، خاصة أنه عمل فترة طويلة مع لاسارتي المدير الفنى السابق ومن قبله ولديه دراية تامة بالفريق واللاعبين وينوى النادى الاستفادة من تقرير يوسف عن عدة أمور فنية خاصة باللاعبين.

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