شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا كليوباترا يواجه الرجاء في ثاني وديات معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض مساء اليوم الثلاثاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا كليوباترا مباراة ودية أمام فريق الرجاء، فى إطار معسكر الفريق المغلق فى مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

كان الفريق بدأ معسكره المغلق فى مدينة برج العرب بالإسكندرية، يوم السبت الماضي، وخاض أول مباراة ودية مساء الأحد، أمام فريق أبو قير للأسمدة، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

ويخوض الفريق ثانى ودياته أمام الرجاء، حيث قرر هيثم شعبان المدير الفنى للفريق أن تكون الوديات السبعة التى يلعبها فى فترة المعسكر، مع أندية الدرجة الثانية، بعد أن لعب ثلاث وديات فى القاهرة أمام أندية وادى دجلة وإنبى والإنتاج الحربي.

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