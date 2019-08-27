شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الطائرة أمام الجزائر فى الألعاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم الثلاثاء منتخب رجال الكرة الطائرة الأول، نظيره الجزائرى، فى ثالث لقاءاته بدورة الألعاب الأفريقية التى تستضيفها المغرب.

وحصل منتخب رجال الطائرة على راحة أمس الإثنين بعد الفوز على الرأس الأخضر 3/0 فى ضربة البداية والخسارة من الكاميرون بنفس النتيجة أول أمس الأحد.

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وتضم قائمة منتخب الطائرة فى هذه البطولة كلاً من اللاعبين، حسام يوسف وأحمد فتحى وهشام يسرى ومصطفى دبشة ومحمد عادل ومحمد محسن وعبد الرحمن سعودى وأحمد يوسف وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء وأحمد عبد العال "درونكة" .