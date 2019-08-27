شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يضم أوناجم وطارق حامد لقائمة مباراة المقاصة فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق لمواجهة فريق مصر للمقاصة، والمقرر لها غد الاربعاء ، في دور الـ 8 لبطولة كأس مصر، على استاد ببرج العرب بالإسكندرية. وضمت قائمة الزمالك: في حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل. Advertisements في خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعه - محمد عبد الشافي - حازم امام - حمدي النقاز في خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي – محمود عبد الرزاق شيكابالا – محمد أوناجم - محمد عنتر - امام عاشور - أشرف بن شرقي - كريم بامبو في خط الهجوم: مصطفي محمد - عمر السعيد.

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