شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يواجه فاركو وديًا استعدادًا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الداخلية، اليوم الثلاثاء، مباراة ودية أمام نظيره فاركو، وذلك فى إطار استعدادات الداخلية للموسم الجديد بدورى القسم الثاني.

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