شكرا لقرائتكم خبر عن الجودو ينافس فى بطولة العالم باليابان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستكمل لاعبو منتخب الجودو منافساتهم ببطولة العالم التى تقام باليابان وتستمر حتى 1 سبتمبر المقبل .

وكان محمد عبد الموجود قد تأهل إلى ربع نهائى البطولة، بعد الفوز على لاعبى أمريكا ومونتيجرو وأذربيجان.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلاً من محمد عبد الموجود 66كجم، أحمد على عبد الرحمن 66، محمد محيي الدين 73 كجم، محمد على عبد العال 81، عبد الرحمن محمد 81، حاتم عبد الاخر 90، رمضان درويش 100 كجم، أحمد وحيد +100، ميسره النجار + 100، ويرافقهم سيد أبو ميدان مديرًا فنيًا للفريق.

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يذكر أن الجودو حقق 8 ميداليات فى دورة الألعاب الأفريقية عن طريق كل من رمضان درويش، وعلى عيد، وعلى حازم، وعبد الرحمن محمد ذهبيات، والبرونزيات حققها كاريمان كامل، وعبد الله عثمان، ومحمد عبد الموجود، ولمياء الزنان