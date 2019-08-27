مرتضى منصور: "هأطلب 100 مليون جنيه تعويض عن رحيل كهربا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ):
قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه سيطلب 100 مليون جنيه كتعويض في شكواه للمحكمة الرياضية الدولية بعد رحيل محمود عبدالمنعم "كهربا" لنادي أفيس البرتغالي رغم ارتباطه بتعاقد مع القلعة البيضاء.
ورحل كهربا عن الزمالك إلى أفيس البرتغالي مستندًا إلى عدم توثيق تعاقده في اتحاد الكرة المصري.
وقال منصور في تصريحات تلفزيونية صباح اليوم الثلاثاء، إن فائض ميزانية الزمالك في العام الحالي وصل إلى 170 مليون جنيه.
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