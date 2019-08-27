الزمالك يعلن قائمة بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد قبل السفر للسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ):
أعلن الجهاز الفني لكرة اليد بنادي الزمالك، قائمة الفريق المسافر إلى السعودية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها مدينة الدمام، وتنطلق فعالياتها اليوم الثلاثاء.
وضمت قائمة الزمالك أحمد الأحمر، ومحمد رمضان (هتلر)، ومحمد علي، ومحمود خليل (فلفل)، وهشام السبكي، وكريم أيمن، وأحمد مؤمن (دودو)، ويحيي الدرع، وعلي هشام، ومصطفى خليل، وأكرم يسري، ومحمد عبدالرحمن (بودي)، وحازم ممدوح، حسن قداح، وأحمد حسام، ومحمد علاء (لوكا)، ومصطفى دونجل، ووسام نوار، وهشام شديد.
ومن المقرر أن يبدأ الزمالك مشواره في البطولة غدًا الأربعاء بمواجهة الفائز من كيل الألماني وسيدني الأسترالي في الثالثة بتوقيت السعودية.
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