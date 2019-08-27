مرتضى يهاجم ميدو.. ويصرح: فخور بمطالبتي برئاسة اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن سعادته بالأصوات التي طالبت بتعيينه رئيسًا لاتحاد الكرة بعد حل مجلس إدارة السابق عقب الإقصاء المبكر من كأس الأمم الإفريقية 2019.

وكان مجلس هاني أبوريدة تقدم باستقالة جماعية من اتحاد الكرة بعد خروج منتخب مصر من كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر من دور الـ16 على يد جنوب أفريقيا بالخسارة (1-0).

وقال مرتضى، في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" عبر قناة "المحور" صباح الثلاثاء: "من دواعي الفخر أن تطالب الجماهير بتعييني رئيسا لاتحاد الكرة بعد حل المجلس السابق".

وأضاف: "هناك 170 مليون جنيه فائض في ميزانية الزمالك هذا العام".

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وأكمل: "تواجد مصطفى يونس نجم الأهلي السابق اليوم (الإثنين) في مقر الزمالك اليوم وتفقد المنشآت في جولة داخل النادي، وسيرى الجميع رأي الرمز الأهلاوي في الطفرة الإنشائية".

من جانبه، وجه مرتضى رسالة لأحمد حسام ميدو المدير الفني لمصر المقاصة قائلا: "اهدى يا ميدو، عماد النحاس باع مباراة المقاولون أمام الأهلي، وسيتم تعيينه مدربا عاما بدلا من محمد يوسف في الجهاز الفني الجديد".

وتابع عن نجم الزمالك السابق: "لا أقول هذا حتى يقوم بتفويت مباراته أمام الزمالك، لقد منحناه فرصة التدريب، لكنه دائما يردد تصريحات بأنه سيكتسح وما غير ذلك، أطالبه بالهدوء لأن مثل هذه التصريحات تستفز الجماهير".

يُذكر أن الزمالك يستعد حاليا لمواجهة مصر المقاصة يوم الأربعاء المقبل في ربع نهائي كأس مصر على ملعب برج العرب بالإسكندرية.