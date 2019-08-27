محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شهد يوم الإثنين عددا من الأحداث، كان أبرزها مصير النسخة الجديدة للدوري بعد قرار مركز التسوية والتحكيم بإلغاء الهبوط، بجانب كواليس مفاوضات الأهلي مع المدرب خورخي فوساتي.
ويرصد الخليج 365 عبر الروابط التالية، أبرز ما جاء من أحداث على مدار اليوم:
اتحاد الكرة يوضح لمصراوي حقيقة تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة
طبيب الزمالك يكشف لمصراوي موعد عودة جنش للتدريبات الجماعية
مصدر لمصراوي: الإسماعيلي يرغب في ضم أيمن حفني
الخليج 365 يكشف.. كواليس جلسة ميتشو وشيكابالا مع رباعي الزمالك
"انتصار قاتل".. منتخب شباب اليد يتأهل لنصف نهائي دورة الألعاب الأفريقية
مصدر لـ"الخليج 365": توفيق يبدأ جولته الأوروبية من ألمانيا للتفاوض مع مدربين مرشحين للأهلي
"الشرقية الدليل".. مصدر لمصراوي: اتحاد الكرة لن ينفذ قرار إلغاء الهبوط
جالاتا سراي يعرض "نصف الراتب" على النني لضمه
مجدي عبدالغني يكشف حقيقة تحقيق "الأموال العامة" معه
فوساتي يحدد لـ"الخليج 365" شروطه لتدريب الأهلي
وكيل فوساتي يكشف لمصراوي كواليس مفاوضات الأهلي
بالفيديو.. انتصار ثمين للاتحاد على العربي في البطولة العربية
بالفيديو.. مرتضى منصور: انتظروا مفاجآت قناة الزمالك
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الرياضية.. مفاوضات الأهلي مع خليفة لاسارتي.. ومصير الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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