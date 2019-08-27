اليوم.. أربعة رباعين مصريين يشاركون في بطولة رفع الأثقال بدورة الألعاب الافريقية

تجري منافسات رفع الأثقال ظهر اليوم الثلاثاء،في العديد من الأوزان و التي ستقام بالصالة المغطاه بالنهضة في إطار دورة الالعاب الافريقيه بالمغرب للمرة الثانية عشر.

ويشارك في المنافسة المصريين سيدات ورجال في جميع أوزان اليوم، ففي وزن ٥٩ كيلو سيدات تشارك فيها اللاعبه المصرية بسمه

عماد جوده وتقام في الساعه ١٢ ظهرآ بتوقيت مصر، وفي وزن ٦٤ كيلو تلعب بطلة العالم للناشئين نعمة سعيد ومعها في نفس الوزن البطلة اسراء سعيد ،وتقام في الثالثة عصرآ ،وفي وزن ٧٣ كيلو يلعب البطل المصري مصطفي وحيد وتقام في السادسه مساء.الجدير بالذكر أن منتخب مصر لرفع الأثقال حصد 5ميداليات(٣ذهبيه -٢قضية) منذ انطلاق البطولة الأفريقية حيث حصل الرباع المصري أحمد سعد استطاع الفوز بـ3 ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الافريقيه بالمغرب في وزن ٦٨ كيلو كما نجحت اللاعبة هبه صالح، في تحقيق ميداليتان فضيتان في الكلين والمجموع.في وزن 49 كيلو.