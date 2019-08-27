تجري منافسات رفع الأثقال ظهر اليوم الثلاثاء،في العديد من الأوزان و التي ستقام بالصالة المغطاه بالنهضة في إطار دورة الالعاب الافريقيه بالمغرب للمرة الثانية عشر.
ويشارك في المنافسة المصريين سيدات ورجال في جميع أوزان اليوم، ففي وزن ٥٩ كيلو سيدات تشارك فيها اللاعبه المصرية بسمه
الجدير بالذكر أن منتخب مصر لرفع الأثقال حصد 5ميداليات(٣ذهبيه -٢قضية) منذ انطلاق البطولة الأفريقية حيث حصل الرباع المصري أحمد سعد استطاع الفوز بـ3 ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الافريقيه بالمغرب في وزن ٦٨ كيلو كما نجحت اللاعبة هبه صالح، في تحقيق ميداليتان فضيتان في الكلين والمجموع.في وزن 49 كيلو.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. أربعة رباعين مصريين يشاركون في بطولة رفع الأثقال بدورة الألعاب الافريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.