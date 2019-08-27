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ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

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أعلن الصربي ميتشو ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، قائمة الفريق لمواجهة فريق مصر للمقاصة ، والمقرر لها غد الاربعاء ، في دور ال 8 لبطولة كأس مصر ، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية .

وضمت القائمة الزمالك : في حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبو جبل في خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعه - محمد عبد الشافي

- حازم امام - حمدي النقاز في خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي – محمود عبد الرزاق شيكابالا – محمد أوناجم - محمد عنتر - امام عاشور - أشرف بن شرقي - كريم بامبو في خط الهجوم : مصطفي محمد - عمر السعيد
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