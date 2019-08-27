قائمة يد الزمالك المشاركة في كأس العالم للأندية بالسعودية

أعلن الجهاز الفني لكرة اليد بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق المسافرة الي السعودية للمشاركة في كأس العالم للأنديه التي تستضيفها مدينة الدمام وتنطلق فعالياتهم اليوم الثلاثاء Advertisements وضمت قائمة كوماندوز الزمالك كلا من : احمد الاحمر- محمد رمضان (هتلر)- محمد علي- محمود خليل (فلفل)- هشام السبكي - كريم أيمن- احمد مؤمن (دودو)- يحيي الدرع- علي هشام- مصطفي خليل- أكرم يسرى- محمد عبدالرحمن(بودى)- حازم ممدوح- حسن قداح- احمد حسام- محمد علاء (لوكا)- مصطفي دونجل- وسام نوار- هشام شديد احمد الاحمر- محمد رمضان (هتلر)- محمد علي- محمود خليل (فلفل)- هشام السبكي - كريم أيمن- احمد مؤمن (دودو)- يحيي الدرع- علي هشام- مصطفي خليل- أكرم يسرى- محمد عبدالرحمن(بودى)- حازم ممدوح- حسن قداح- احمد حسام- محمد علاء (لوكا)- مصطفي دونجل- وسام نوار- هشام شديد ومن المقرر أن يبدأ الزمالك مشواره في البطولة يوم 28 أغسطس الجاري بمواجهة الفائز من كيل الألماني وسيدني الأسترالي في الثالثة بتوقيت السعودية



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