رياضة | عاجل.. الزمالك يعلن قائمة الفريق لمواجهة المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يعلن قائمة الفريق لمواجهة المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الصربي ميتشو ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، قائمة الفريق لمواجهة فريق مصر للمقاصة ، والمقرر لها غد الاربعاء ، في دور ال 8 لبطولة كأس مصر ، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية .

وضمت القائمة الزمالك :

في حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبو جبل

في خط الدفاع : محمد عبد الغني – محمود علاء – محمود حمدي الونش – عبد الله جمعه – محمد عبد الشافي – حازم امام – حمدي النقاز

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في خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – فرجاني ساسي – محمود عبد الرزاق شيكابالا – محمد أوناجم – محمد عنتر – امام عاشور – أشرف بن شرقي – كريم بامبو

في خط الهجوم : مصطفي محمد – عمر السعيد

يذكر أن الفائز من هذه المباراة سيكون على موعد مع الاتحاد السكندري في دور النصف نهائي بينما سيواجه بيراميدز فريق حرس الحدود والفائز منهما سيواجه فريق بتروجت في نفس الدور.

وكان الزمالك قد فاز على نادي ديكاداها الصومالي بنتيجة 13 دون رد بمجموع المباراتين في الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال إفريقيا .