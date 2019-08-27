رياضة | أزمة جديدة تضرب برشلونة قبل موقعة أوساسونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة تضرب برشلونة قبل موقعة أوساسونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، صدمة قوية قبل موقعة أوساسونا المنتطرة بالدوري يوم السبت المقبل، بعدما أشارت تقارير صحفية إلى احتمالية غيابه عن الفريق.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن ميسي غاب عن تدريبات برشلونة الجماعية اليوم، حيث واصل تدريباته التأهيلية منفردًا.

وكان ميسي قد تعرض لإصابة في تحضيرات فريفه للموسم الجديد، أبعدته عن مواجهتي الدوري في الجولة الأولى والثانية. Advertisements

ويبدو أن ميسي يقترب من الغياب عن البلوجرانا للمباراة الثالثة بالدوري، مما يمثل ضربة قوية لعشاق البلوجرانا في ظل إصابة سواريز، وديمبلي.

ويذكر أن المباراة الأولى بالدوري أمام أتلتيك بيلباو قد انتهت بتفوق الأخير بهدف نظيف، قبل أن يحقق الفريق فوزه الأول أمام أوساسونا بخمسة أهداف مقابل هدفين.

ويسعى برشلونة للعودة لقمة ترتيب الدوري بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق في الجولة الأولى للدور الإسباني ولمطاردة ريال مدريد الذي يمتلك اربعة نقاط من فوز وتعادل حققهم خلال الجولتين الأولى والثانية، ومن ثم المحافظة على اللقب للمرة الثالثة على التوالي.