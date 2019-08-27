رياضة | مورينيو يكشف عن الفريق الذي يتمنى العودة له

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يكشف عن الفريق الذي يتمنى العودة له والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحلم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لتدريب ريال مدريد خلال المواسم المقبلة، خلفا للفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الحالي.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "دياريو آي آسيا"، إن جوزيه مورينيو ينتظر فشل زيدان مع الريال هذا الموسم، ولديه يقين كبير بخلافاته في السنة القادمة.

وقال جوزيه مورينيو في في حوار صحفي منذ أيام، إنه لا يجد متعته بدون حياته العملية (التدريب)، وأنه يشعر بالكثير من الملل ولكنه سيعود في الفترة المقبلة لخوض تجربة جديدة.

يذكر أن مورينيو تولى قيادة ريال مدريد منذ 2009 واستمر معهم موسمين ولكنه لم يحقق بطولة دوري أبطال أوروبا على الرغم من تعاقد النادي وقتها مع العديد من الأسماء الكبيرة في مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي ريكاردو كاكا ورحل عن الفريق الذي حقق بعد ذلك اربعة ألقاب دوري أبطال قاد زيدان الملكي في ثلاثة منهم.